پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی و بهرهبرداری از ۱۷ طرح با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در سرخس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد سرخس ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: همزمان با ایام هفته دولت و با حضور مدیران ارشد وزارت نفت و صنعت گاز و جمعی از مسئولین شهرستان سرخس، ۱۷ طرح عملیاتی، ایمنی و محیطزیستی با اعتبار ۳۴۰۰ میلیارد ریالی به بهرهبرداری میرسد.
یحیی فیضی افزود: همپچنین آئین امضای قرارداد فروش Co۲ تولیدی واحد تغلیظ گاز اسیدی این پالایشگاه نیز در این ایام، برگزار خواهد شد.
وی به تعدادی از این طرح ها اشاره و ادامه داد: نصب آنالایزر بهینه سازی فرآیند بازیافت گوگرد، طرح توسعه واحد تولید نیتروژن و هوای ابزار دقیق، افزایش UPS ساختمان کنترل مرکزی، تقویت و توسعه پوشش شبکههای تلفن همراه در منطقه عملیاتی خانگیران، طرح ارتقای فناوری سایت بیسیم و فاز دوم طرح نظارت تصویری واحدهای عملیاتی، ازجمله طرح هایی است که همزمان با هفته دولت امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد گفت: نیروگاه خورشیدی دو مگاواتی، طرح بهینهسازی تأسیسات هواساز اماکن اداری، توسعه واحد تصفیه پساب پالایشگاه، فاز دوم طرح نظارت تصویری واحدهای عملیاتی و چندین طرح دیگر، بخش مهمی از پروژههایی است که عملیات اجرایی آنها در هفته دولت آغاز خواهد شد.
وی همچنین به نقشآفرینی کارکنان این مجتمع در تحقق دستاوردهای صنعت گاز اشاره و تأکید کرد: این طرح ها نتیجه تلاش شبانهروزی جهادگران عرصه تولید است؛ مردان بیادعا و پرتلاشی که با روحیهای جهادی، چراغ خانههای مردم را روشن نگاه داشته و گرمای زندگی را به خانوادههای ایرانی هدیه میکنند.
وی با بیان اینکه شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد بهعنوان تنها مجتمع پالایشی گاز در حوزه شمال و شمال شرق کشور از جایگاه مهمی در تولید انرژی برخوردار است ادامه داد: خدمت رسانی به هموطنان، زائران و مجاوران حرم منور رضوی، مهمترین مأموریت و مایه مباهات و افتخار کارکنان این مجموعه است.