سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مناسبت هزاروپانصدمین سالگرد میلاد نبی مکرم اسلام (ص)، کنگره بینالمللی شعر پیامبر رحمت را برگزار میکند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش بینالمللی شعر «پیامبر رحمت (ص)» با رویکردی جامع به ابعاد شخصیتی و پیامهای رهاییبخش آخرین فرستاده الهی، فراخوان پذیرش آثار هنری را منتشر کرد. این همایش با همت و مشارکت نهادهای فرهنگی، به دنبال برجستهسازی سیره نبوی و نقش آن در ایجاد همبستگی میان مسلمانان و تمامی انسانها است.
محورهای اصلی همایش:
دبیرخانه این رویداد فرهنگی، محورهای اصلی دریافت آثار را به شرح ذیل اعلام کرده است:
زمانبندی و نحوه ارسال آثار:
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، تمامی شاعران و علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا تاریخ ۵ شهریور ماه سال جاری، از طریق پیامرسانهای اجتماعی به شماره ۰۹۹۳۸۵۵۴۷۸۵ ارسال نمایند.
زمان و مکان برگزاری:
همایش بینالمللی شعر «پیامبر رحمت (ص)» در تاریخ ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه در دو شهر تهران و مشهد، برگزار خواهد شد.