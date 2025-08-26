سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مناسبت هزاروپانصدمین سالگرد میلاد نبی مکرم اسلام (ص)، کنگره بین‌المللی شعر پیامبر رحمت را برگزار می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش بین‌المللی شعر «پیامبر رحمت (ص)» با رویکردی جامع به ابعاد شخصیتی و پیام‌های رهایی‌بخش آخرین فرستاده الهی، فراخوان پذیرش آثار هنری را منتشر کرد. این همایش با همت و مشارکت نهادهای فرهنگی، به دنبال برجسته‌سازی سیره نبوی و نقش آن در ایجاد همبستگی میان مسلمانان و تمامی انسان‌ها است.

محورهای اصلی همایش:

دبیرخانه این رویداد فرهنگی، محورهای اصلی دریافت آثار را به شرح ذیل اعلام کرده است:

معرفی ابعاد شخصیتی و معنوی پیامبر اکرم (ص)

حُسن خلق و سیره اخلاقی پیامبر (ص)

وحدت امت اسلامی در سیره و اندیشه نبوی (ص)

مقاومت و دفاع از مظلوم در سیره پیامبر اعظم (ص)

عدالت‌خواهی و حق‌طلبی در سنت و سیره نبوی (ص)

عشق به احمد (ص)؛ محور وحدت امت اسلامی و اتحاد انسانی

زمان‌بندی و نحوه ارسال آثار:

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، تمامی شاعران و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا تاریخ ۵ شهریور ماه سال جاری، از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی به شماره ۰۹۹۳۸۵۵۴۷۸۵ ارسال نمایند.

زمان و مکان برگزاری:

همایش بین‌المللی شعر «پیامبر رحمت (ص)» در تاریخ ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه در دو شهر تهران و مشهد، برگزار خواهد شد.