مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری از پایان نگارش و آغاز تولید پنج نمایش ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کوروش زارعی در نشست رسانهای پایان نگارش و آغاز تولید پنج نمایش ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که با حضور نویسندگان و کارگردانان این آثار در سالن استاد صفارزاده حوزه هنری برگزار شد، گفت: این کارها از فردا چهارشنبه تولید خود را آغاز میکنند. وی افزود: با نویسندگان طرح موضوع کردیم و نصرالله قادری به عنوان مشاور نمایشنامهنویسی در کنار ما بود و امروز نمایشنامهها آماده شده و کارگردانها مشخص شدهاند و نمایشها در مدت چهار ماه هر کدام ۲۰ روز اجرا خواهند داشت. در تالارهای حوزه هنری و دیگر تالارها این نمایشها روی صحنه میروند.
زارعی افزود: این نمایشها توسط مرکز سیمرغ ضبط و در شبکههای مختلف به صورت تله تئاتر نمایش داده میشوند.
او عناوین نمایشها را «دو به علاوه یک منهای یک» به کارگردانی و نویسندگی سیروس همتی، «به وقت سحر» نوشته اصغر گروسی، «رکوئیم سایهها» به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین حبیبی «در پس آن» نوشته سیدمصطفی موتورچی به کارگردانی محمد کاظمتبار و «جان پناه» نوشته سیدصدرا میرهای و کارگردانی علیرضا فرحناک برشمرد.
علیرضا فرحناک درباره نمایش «جانپناه» گفت: تعدادی از سرمایههای نظامی و دانشمندان هستهای ما در این جنگ کشته شدند و ما وظیفه روشنگری داریم تا در اتفاقهای مشابه این سرمایهها از بین نروند و از سوی دیگر مبارزه علمی است. در جان پناه به این موضوع میپردازیم و همسر یک دانشمند هستهای در محوریت داستان قرار دارد که خود را فدای همسر خود میکند و کودک این خانواده، در آینده راه پدر و مادر خود را ادامه میدهد.
سیدصدرا میرهای نویسنده اثر هم گفت: تلاش کردم نمایشنامه ساختار به روزی داشته باشد و توانسته باشم اساتید خودم را سرافراز کنم.
اصغر گروسی نویسنده و کارگردان نمایش «به وقت سحر» هم گفت: ضرورت اصلی شکلگیری این نمایش این بود که باید دین خودمان را نسبت به این جنگ ادا کنیم و داستان من در نمایش، داستان مردمانی است که دین خود را نسبت به این جنگ ادا کردند.
وی افزود: ما تربیت شده مکتب اباعبدالله الحسین هستیم و فکر نمیکنم مردم ما از این اتفاقها بیمی داشند باشند و نقش خود را در این شرایط ایفا میکنند. داستان من، مردمانی است که در مواجهه با جنگ، تلاش میکنند روضه سالانه خود را در تاریخ مقرر برگزار کنند و حتی به پیشواز بروند. داستان کودکی را نقل میکنم که با توجه به علقهای که دارد متاثر از مکتب امام حسین (ع) است. آرزوی ما این است که فرزندان ما در این مسیر بتوانند پرچم حسین (ع) را به اهتزاز درآورند.
محمد کاظمتبار کارگردان «در پس آن» هم گفت: نمایش ما نمایشی است که در آن به جنایتهای رژیم صهیونیستی پرداخته شده و نمادشناسانه است و قرار نیست قصه خطی و آشکاری را روایت کنیم و تلاش میکنیم اثرگذاری را روی همه مردم داشته باشیم.
سیدمصطفی موتورچی نویسنده این کار نیز اظهار داشت: تمام تلاش ما در نمایشنامه واکاوی فکر صهیونیستها در جنایاتی بود که رقم زدند. گفت و گوی مفصلی با کارگردان داشتیم و به نقطهای رسیدیم که تمام اتفاقات بد تاریخ در یک نقطه به هم میرسند و آن واژه کثیف صهیونیست است. سعی کردیم به زبان هنر به پشتپرده همه این اتفاقات بپردازیم و با سبک رئالیسم جادویی روی صحنه ببریم.