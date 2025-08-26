پخش زنده
فیلمهای «پهلوان هرگز نمیمیرد»، چهارشنبه ۵ شهریور از شبکه نمایش پخش میشود. «شهری در دوردست»، هم دوبله شده و قرار است از همین شبکه پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت بزرگداشت جهان پهلوان غلامرضا تختی در سالروز تولد این اسطوره فقید کشتی ایران و روز ملی کشتی، فیلم «پهلوان هرگز نمیمیرد»، چهارشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می شود.
فیلم «پهلوان هرگز نمیمیرد»، تولید سال ۱۳۹۸، به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد کریمی و فیلم منتخب جشنواره دوازدهم فیلمهای ورزشی نیز بوده است.
فیلم داستان جوانی را به تصویر میکشد که برای تصاحب پیراهن تیم ملی کشتی سختیهای بسیاری را متحمل شده است. با پایان یافتن مسابقات انتخابی و در آستانه دریافت دوبنده تیم ملی برای وی مشکلاتی رقم میخورد تا اینکه...
در این فیلم که مرام و مسلک پهلوانی را از زاویهای دیگر به تصویر کشیده است، بازیگرانی، چون سعید کریمی، جعفر دهقان، پریسا گلدوست، شیوا خسرومهر، علی اصغر لطفی، مهدی فقیه، رحمان مقدم، غلامرضا اصانلو، حشمت آرمیده، حمید کریمی، مهدی قنبری و کیانوش گرامی حضور دارند.
فیلم سینمایی «شهری در دوردست»، در گونه وسترن و درام محصول آمریکا در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
در این فیلم خواهیم دید: هانتر برداک، سواره نظام سابق به جای شرکت در قتل عام بومیان بیگناه توسط واحد خود، ترک خدمت را انتخاب میکند. سالها بعد، برداک سعی میکند با بچههای دور افتادهاش در شهر مرزی فار هاون ارتباط برقرار کند. هانتر برداک به شهرش برمیگردد. هنگامی که پدرشوهرش توسط یک جریان ناشناس مورد حمله قرار میگیرد، برداک باید با نیروهای فاسدی که شهر را خفه میکنند، مقابله کند تا از زمین و خانواده محافظت کند.
هانتر برداک، شخصیت اصلی فیلم «شهری در دوردست» از دو نظر شایسته کسب مقام قهرمانی از نظر اخلاقی است. از سویی، وی حاضر نمیشود در کشتار بومیان توسط صاحبان قدرت فاسد امریکایی شرکت کند و از مزایای آلوده این ظلم و تجاوز آشکار بهره ببرد. از سوی دیگر، بعد از مدت ها، برداک دوباره به شهرش بازمی گردد تا این بار، خانواده خود را از شر تبهکارانی که زورگویان و قدرت مداران فاسد دیگری هستند، نجات دهد. غیر از این محتوای اخلاقی، فیلم «شهری در دور دست»، از این نظر که پیشینه تجاوزکارانه و قلدرمآبانه بنیادین در ساخت تاریخ امریکا را نیز نشان میدهد، دارای ارزش محتوایی سیاسی است.