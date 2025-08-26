به مناسبت هفته دولت، جلسه‌ای با حضور مسئولان اجرایی، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران دستگاه‌های مختلف در فرمانداری شهرستان خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه خوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر ضرورت وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگر به همراهی مردم و مسئولان با دولت نیازمند است و این همگرایی می‌تواند مسیر پیشرفت و حل مشکلات را هموار کند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: پشتیبانی از دولتمردان و تقویت انسجام اجتماعی، وظیفه‌ای همگانی است و باید با تکیه بر ارزش‌های انقلاب و الگو گرفتن از ساده‌زیستی و خدمت صادقانه شهیدان رجایی و باهنر، گام‌های عملی برای آبادانی کشور برداشت. امام جمعه خوی خاطرنشان کرد: دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم نیازمند حمایت اقشار مختلف جامعه است و هرگونه تفرقه و اختلاف، تنها موجب عقب‌ماندگی خواهد شد.

غلامحسین آزاد فرماندار ویژه شهرستان خوی با تبریک هفته دولت گزارشی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرستان ارائه کرد و گفت: در این ایام، ۱۵۰ طرح عمرانی، خدماتی، بهداشتی، درمانی و آموزشی در خوی افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود که اعتبار آنها بیش از هزار و ۹۱ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به نقش مدیریت شهری در تحقق این طرح‌ها افزود: هماهنگی شهرداری، شورا و دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز تسریع در روند خدمت‌رسانی شده است و این همراهی، نمونه‌ای از وفاق و همدلی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است.

در پایان این جلسه، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و دیگر حاضرین ضمن تبریک هفته دولت، دیدگاه‌های خود را در خصوص توسعه عدالت در اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی، آموزشی و بهداشتی مطرح کردند و با قدردانی از تلاش‌های دولت، بر استمرار همکاری‌ها و همراهی همه‌جانبه در مسیر پیشرفت شهرستان تأکید کردند.