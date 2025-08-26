به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛طی مراسمی به مناسبت هفته دولت و با حضور حسین‌زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی و رهبردین معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی، ممکان نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، درستکار مدیر امور مهندسی شرکت گاز استان و جمعی دیگر از مسئولان محلی در روستای ممکان، گاز ۲۰ روستای ارومیه مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در در آیین آغاز گازرسانی به روستا‌های شهرستان ارومیه، این پروژه را گامی مهم در جهت عدالت اجتماعی و توسعه پایدار مناطق مرزی دانسته و گفت: دولت مردمی اهتمام ویژه‌ای به خدمت‌رسانی به مناطق کمتر برخوردار دارد و گازرسانی به این روستا‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، جلوگیری از مهاجرت و افزایش رفاه عمومی شود.

درستکار، مدیر امور مهندسی شرکت گاز آذربایجان غربی در این مراسم با بیان اینکه این پروژه شامل گازرسانی به ۱۴ روستای محور ممکان از بخش صومای برادوست و ۶ روستای محور احمد رسول از بخش سیلوانا ارومیه است، گفت: با گازدار شدن این روستاها، در مجموع ۱۷۰۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار شدند.

وی اعتبار اجرای این طرح را، ۱۶۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد که با هدف بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار روستایی به مرحله بهره‌برداری رسید.

مدیر امور مهندسی شرکت گاز آذربایجان‌غربی افزود: این افتتاح، گامی بلند در راستای تحقق عدالت اجتماعی و خدمات‌رسانی به مناطق محروم استان است که در هفته دولت، به عنوان یادگاری ماندگار به مردم عزیز این مناطق تقدیم شد.