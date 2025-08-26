به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (۴ شهریورماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو لایحه اصلاح قانون را دولت به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کردند و بررسی آنها در دستور کار نشست امروز کمیسیون قرار گرفتند.

جعفر قادری افزود: یکی از این لوایح مربوط به لایحه الحاق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به فهرست شرکت‌های موضوع ماده ۱۵ قانون رفع مبانی تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بوده و پس از بررسی‌های لازم مشخص شد که دولت ظرافت کامل را برای ارائه این لایحه انجام نداده است، زیرا چند قانون در این لایحه گنجانده شده بود و به صورت مطلوب هم تدوین نشده بودند که ما آن را مسکوت گذاشتیم و مقرر شده به صورت مکتوب از دولت بخواهیم تا متن منقحی را به مجلس ارائه کند تا بتوانیم روی این متن لایحه مذکور را بررسی کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت هم بررسی و کلیات آن تصویب شد؛ معتقدم با این اصلاح این قانون شفافیت ایجاد خواهد شد و کارمندان از حساب پس انداز خود در طول دوران کارمندی مطلع می‌شوند و جزئیات آن هم در جلسات بعدی کمیسیون بررسی خواهد شد.