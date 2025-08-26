به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حافظی نیا با بیان اینکه عملیات بهسازی این ورزشگاه از تابستان پارسال آغاز شد، افزود: چمن این ورزشگاه نیز دوباره زیر کشت رفت و از چمن سازگار با اقلیم منطقه و بذر بسیار مرغوب استفاده شد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران گفت: جایگاه ویژه، اتاق گزارشگران، اتاق تیم های میزبان و میهمان، اتاق داوران و اتاق وی ای آر و اتاق تست دو پینگ بازسازی شد.

حافظی نیا افزود: نصب سیستم جدید آبیاری مکانیزه، تعویض سیستم برق‌رسانی، احداث تونل ورودی، ، حوضچه زهکشی اطراف در کنار بهسازی اطراف چمن، تقویت نور ورزشگاه، رنگ‌آمیزی سکوها و زیباسازی اطراف از دیگر اقداماتی است که در این ورزشگاه انجام شد.

گفتنی است تیم فوتبال نفت و گاز گچساران به عنوان نماینده کهگیلویه و بویراحمد در رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور، جمعه هفت شهریور امسال میزبان آریو اسلامشهر است.