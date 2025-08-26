امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مصوبات ۴ شهریور مجلس

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۴- ۱۵:۳۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
۴ شهریور، روز کارمند
۴ شهریور، روز کارمند
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
ماجرای اخراج مردم جنگ زده از هتل‌ها شایعه بود یا واقعیت؟
ماجرای اخراج مردم جنگ زده از هتل‌ها شایعه بود یا واقعیت؟
۱۴۰۴-۰۶-۰۵
خبرهای مرتبط

بیانیه مجلس درخصوص اهمیت راهبردی قفقاز جنوبی

تعیین سازوکاری برای واگذاری اماکن مازاد ورزشی به باشگاه‌ها

بازنگری قانون مدیریت پسماند در دستور کار مجلس

اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مشخص شدند

بیانیه کمیسیون امنیت ملی درخصوص فعالیت مجدد آژانس در ایران

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس ، مصوبات مجلس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 