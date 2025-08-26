پخش زنده
تیم راگبی جوانان قم نایب قهرمان رقابتهای قهرمانی راگبی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم راگبی جوانان قم با موفقیت در مرحله گروهی و نیمه نهایی، به فینال رقابتهای قهرمانی کشور راه یافت ولی در جدال بر سر عنوان قهرمانی، برابر تیم آیندهسازان داتیس تهران تن به شکست داد و به عنوان دومی بسنده کرد.
در پایان این رقابتها ابوالفضل ولایی از تیم قم به عنوان پدیده و بهترین بازیکن لقب گرفت و صادق ساعدی هم به عنوان امتیازآورترین بازیکن معرفی شد.
مسابقات راگبی جوانان کشور با حضور ۱۱ تیم و به میزبانی زنجان برگزار شد.