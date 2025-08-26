امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

نشست خبری فرمانده انتظامی تهران بزرگ

نشست خبری سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ صبح امروز سه‌شنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه در مرکز پلیس راهور تهران بزرگ برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ - ۱۵:۳۳
خبرهای مرتبط

نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه / ۱۳ مرداد ۱۴۰۴

نشست خبری وزیر دفاع با خبرنگاران و اصحاب رسانه

نشست خبری طرح پویش ملی غرق نشویم در گیلان

برچسب ها: نشست خبری ، پلیس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 