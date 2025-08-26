به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ این نمایشگاه با حدود ۲ هزار عنوان متنوع کتاب در بخش‌های رمان، روانشناسی، تاریخ، ادبیات، مذهبی و کودک و نوجوان برپا شده است.

کتاب‌های این نمایشگاه با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد و می‌تواند فرصتی مناسب برای خرید و توسعه فرهنگ مطالعه در شهرستان فراهم کند.

این نمایشگاه به مدت سه هفته دایر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند در این مدت از آثار ارایه شده بهره‌مند شوند.

سرانه مطالعه در خراسان‌شمالی با میانگین کشوری برابر است و آمار نشر کتاب در کشور نشان می‌دهد که سالانه به ازای هر ایرانی تقریبا ۲ کتاب چاپ می‌شود.