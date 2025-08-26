به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول حلقه‌ های میانی بانوان روشنا در نیشابور با اشاره به اجرای گسترده برنامه جهاد تبیین همزمان با دهه آخر ماه صفر به ویژه در مسیر ورود زائران پیاده امام رضا (ع) گفت: گروهی متشکل از ۲۵ نفر از بانوان جهادگر با حضور در موکب‌ های ورودی نیشابور و محل‌ های اسکان کاروان‌ ها، به‌ طور چهره‌ به‌ چهره و سخنرانی، موضوعات روز را برای زائران تبیین کردند.

زکیه کمالی با اشاره به محور‌های این برنامه افزود: تحریم محصولات رژیم صهیونیستی، ضرورت جهاد فرزندآوری و بررسی تحولات اخیر منطقه از جمله موضوعاتی بود که برای زائران توضیح داده شد.

وی ادامه داد: در این طرح هر مسافر یا خودرو با حدود ۳ تا ۴ دقیقه توقف کوتاه در جریان مباحث قرار گرفت و خوشبختانه بیش از سه هزار نفر از زائران این آگاهی‌ ها را دریافت کردند.

کمالی با اشاره به اینکه اکثر زائران پیشتر از این مباحث اطلاع چندانی نداشتند و با شنیدن این توضیحات، استقبال و همراهی چشمگیری نشان دادند، خاطرنشان کرد: این برنامه همزمان با سخنرانی‌ ها و فعالیت‌ های فرهنگی موکب‌ ها انجام شد و تلاش ما این بود که پیام جهاد تبیین و هوشیاری در برابر جنگ نرم دشمن به صورت مستقیم و میدانی منتقل شود.

مسئول حلقه‌ های میانی بانوان روشنا در نیشابور تأکید کرد: هدف ما از این فعالیت‌ ها ایجاد حساسیت اجتماعی و بیداری عمومی نسبت به جریان‌ های فکری و اقتصادی دشمن است. وقتی مردم بدانند با انتخاب‌ های روزمره‌ شان می‌ توانند جلوی تأمین مالی رژیم صهیونیستی را بگیرند یا با افزایش جمعیت کشور قدرت ملی را بالا ببرند، طبیعتاً با انگیزه بیشتری همراهی خواهند کرد.

کمالی افزود: امسال این فعالیت‌ ها به‌صورت متمرکز و برنامه‌ ریزی‌ شده با همکاری و پشتیبانی ستاد بانوان اداره تبلیغات اسلامی نیشابور، سمن نبض جوانی و گروه حلقه‌ های میانی بانوان روشنای شهرستان نیشابور از ورودی‌ های اصلی نیشابور تا اسکان‌ های کاروان‌ های پیاده پوشش داده شد.

وی ادامه داد: ما امیدواریم این حرکت مردمی در سال‌ های آینده گسترده‌ تر شود و با حضور گروه‌ های بیشتر، بتوانیم پیام جهاد تبیین را به شمار بیشتری از زائران امام رضا (ع) منتقل کنیم.