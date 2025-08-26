پخش زنده
گروهی از بانوان جهادگر بیش از ۵ هزار زائر پیاده را با ضرورت تحریم محصولات رژیم صهیونیستی، اهمیت جهاد فرزندآوری و تحولات منطقه آشنا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول حلقههای میانی بانوان روشنا در نیشابور از اجرای برنامه گسترده جهاد تبیین همزمان با دهه آخر ماه صفر به ویژه در مسیر ورود زائران پیاده امام رضا (ع) گفت: گروهی متشکل از ۲۵ نفر از بانوان جهادگر با حضور در موکبهای ورودی نیشابور و محلهای اسکان کاروانها، بهطور چهره به چهره و سخنرانی موضوعات روز را برای زائران جهاد تبیین کردند.
زکیه کمالی با اشاره به محورهای این برنامه افزود: تحریم محصولات رژیم صهیونیستی، ضرورت جهاد فرزندآوری و بررسی تحولات اخیر منطقه از جمله موضوعاتی بود که برای زائران توضیح داده شد.
وی ادامه داد: در این طرح هر مسافر یا خودرو حدود ۳ تا ۴ دقیقه توقف کوتاه در جریان مباحث قرار گرفت و خوشبختانه بیش از سه هزار نفر از زائران این آگاهیها را دریافت کردند.
وی با اشاره به اینکه اکثر زائران پیشتر از این مباحث اطلاع چندانی نداشتند و با شنیدن این توضیحات، استقبال و همراهی چشمگیری نشان دادند، خاطرنشان کرد: این برنامه همزمان با سخنرانیها و فعالیتهای فرهنگی موکبها انجام شد و تلاش ما این بود که پیام جهاد تبیین و هوشیاری در برابر جنگ نرم دشمن به صورت مستقیم و میدانی منتقل شود.
مسئول حلقههای میانی بانوان روشنا در نیشابور تأکید کرد: هدف ما از این فعالیتها ایجاد حساسیت اجتماعی و بیداری عمومی نسبت به جریانهای فکری و اقتصادی دشمن است. وقتی مردم بدانند با انتخابهای روزمرهشان میتوانند جلوی تأمین مالی رژیم صهیونیستی را بگیرند یا با افزایش جمعیت کشور قدرت ملی را بالا ببرند، طبیعتاً با انگیزه بیشتری همراهی خواهند کرد.
کمالی افزود: امسال این فعالیتها بهصورت متمرکز و برنامهریزیشده با همکاری و پشتیبانی ستاد بانوان اداره تبلیغات اسلامی نیشابور، سمن نبض جوانی و گروه حلقههای میانی بانوان روشنای شهرستان نیشابور از ورودیهای اصلی نیشابور تا اسکانهای کاروانهای پیاده پوشش داده شد.
وی ادامه داد: ما امیدواریم این حرکت مردمی در سالهای آینده گستردهتر شود و با حضور گروههای بیشتر، بتوانیم پیام جهاد تبیین را به شمار بیشتری از زائران امام رضا (ع) منتقل کنیم.