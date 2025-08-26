پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از اتمام زمان فراخوان دومین سالانه تبادل عکس «فاین آرت»، ۲۹۴ هنرمند با بیش از ۲۰۰۰ اثر شرکت کردند که در مرحله داوری ۱۸۰ اثر از ۱۴۳ هنرمند برای نمایش در باغموزه هنر ایرانی انتخاب شدند. همچنین ۲۷ نفر از هنرمندان نیز به صورت مدعو و در بخش غیرتبادلی (تک اثر) حضور دارند.
آثار ارسالی به سالانه را سیفالله صمدیان، کورش ادیم و رحمان پرچگانی داوری کردند که بر اساس آرای داوران، آثار منتخب به بخش نمایشگاهی و تبادل عکس راه پیدا کردند.
این نمایشگاه در ۲ بخش تک نسخه و تبادل برگزار میشود. از هر اثر راهیافته به این رویداد هنری، ۱۲ نسخه به صورت تصادفی بین شرکتکنندگان تبادل میشود و هنرمندان میتوانند با این حرکت، صاحب مجموعه عکسهایی شوند که توسط سایر هنرمندان ارائه شده است.
دومین نمایشگاه سالانه تبادل عکس «فاینآرت» روز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در باغموزه هنر ایرانی افتتاح میشود و نمایشگاه تا ۲۳ شهریور برپا خواهد بود.
علاقهمندان برای بازدید از نمایشگاه میتوانند از تاریخ ۸ تا ۲۳ شهریور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ و پنجشنبهها از ساعت ۹ تا ۱۲ به باغموزه هنر ایرانی به نشانی تجریش، خیابان شهید دربندی (مقصودبیک)، خیابان دکتر حسابی، شماره ۳۰ مراجعه کنند.