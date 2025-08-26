به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت روز خبرنگار، نشست صمیمی آیت‌الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، با جمعی از مدیران خبرگزاری‌ها و رسانه‌های استان برگزار شد.

آیت‌الله سید نصیر حسینی در این نشست ضمن تبریک ماه ربیع‌الاول و گرامیداشت روز خبرنگار، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های اصحاب رسانه تقدیر کرد و گفت: از دغدغه‌های شما برای ارتقای استان و تلاش در جهت رفع مشکلات مردم صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با بیان اینکه رسانه جایگاه رفیعی در جامعه دارد، اظهار داشت: اگر رسانه‌ها به‌درستی هدایت شوند، آثار و برکات فراوانی خواهند داشت، اما اگر اطلاعات غلط و تحلیل‌های غیرکارشناسی در جامعه نفوذ کند، مردم تصمیم‌های اشتباه می‌گیرند و این امر خسارات سنگینی به دنبال دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به نمونه‌های تاریخی افزود: در دوران پهلوی و حاکمیت طاغوت، مردم به دلیل اطلاعات نادرست به‌راحتی سلطه استعمار را پذیرفتند، اما امام خمینی(ره) با آگاهی‌بخشی به مردم ظرفیت‌های نهفته کشور را آزاد کرد و امروز ایران در برابر همه قدرت‌های جهانی ایستادگی می‌کند.

وی با تأکید بر نقش رسانه در مقابله با جنگ روانی دشمن تاکید کرد و افزود:در فتنه‌ها برخی رسانه‌ها آتش‌بیار دشمن شدند و به جای آرامش‌بخشی به جامعه، برای بیگانگان کار کردند. در مقابل، رسانه‌های انقلابی همواره در کنار مردم و نظام بوده‌اند و امروز نیز باید با منطق و عقلانیت به مطالبه‌گری و نقد بپردازند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به اینکه رسانه باید جسارت داشته باشد و در راستای مطالبات مردمی حرکت کنند، عنوان کرد: رسانه ها می توانند موضوعاتی همچون ایمنی جاده‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، افزوایش تعداد پروازها از فرودگاه یاسوج، مدیریت صحیح آب و برق، عفاف و حجاب، کاهش آسیب‌های اجتماعی، طلاق، رشد فرزندآوری و حتی مسائل فرهنگی را مدنظر قرار دهند.

وی درباره پروژه‌های عمرانی استان نیز گفت: احداث سدها و بهره‌برداری صحیح از منابع آبی از موضوعات مهمی است که با وجود داشتن ۱۰ درصد روان‌آب‌های کشور، همچنان نیازمند پیگیری جدی در استان است.

