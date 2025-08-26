پخش زنده
عملیات اجرایی آماده سازی مرحله دوم طرح ۳۴هکتاری مسکن ملی فرادنبه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان گفت:عملیات اجرایی آمادهسازی فاز دوم سایت ۳۴ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن شهر فرادنبه آغاز شد.
سید احسان حسینی، افزود: این طرح برای تأمین مسکن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت اجرا میشود و همزمان با هفته دولت کلید خورده است.
حسینی با اشاره به جزئیات این طرح افزود: این سایت مسکونی شامل ۴۲۰ پلاک ویلایی با مساحت ۱۶۰ مترمربع برای هر قطعه است
وی افزود: با اجرای این پروژه، بخش مهمی از نیاز مسکن شهر فرادنبه تأمین شده و زیرساختهای موردنیاز نظیر آب، برق، گاز و راه دسترسی نیز در فاز دوم پیشبینی و اجرا میشود.
سرپرست ادارهکل راه و شهرسازی استان با بیان اهمیت این طرح خاطرنشان کرد:این اقدام در راستای سیاستهای دولت در حوزه تأمین مسکن و حمایت از اقشار مختلف جامعه انجام میشود و انتظار میرود با تسریع در عملیات اجرایی، در آینده نزدیک شاهد واگذاری قطعات به متقاضیان باشیم.
وی افزود:فاز اول مسکن ملی فرادنبه در زمینی به مساحت ۷.۷ هکتار به صورت ویلایی و در یک طبقه در حال ساخت و ساز است.
همچنین طرح بهسازی و نوسازی معابر بافت فرسوده محله شترخوان فرادنبه با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.