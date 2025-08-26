۱۷ طرح عمرانی، زیرساختی، خدماتی و کشاورزی بمناسبت هفته دولت، در شهرستان سوادکوه شمالی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بمناسبت هفته دولت، ۱۷ طرح عمرانی، زیرساختی، خدماتی و کشاورزی با صرف هزینه بیش از ۶۷ میلیارد تومان در شهرستان سوادکوه شمالی به بهره برداری رسید.

در مراسم افتتاحیه که تولایی معاون اقتصادی و مولائی مدیرکل اقتصادی استاندار مازندران قائی پاشا فرماندار و مدیران دستگاه‌های شهرستان سوادکوه شمالی حضور داشتند ابتدا از دیدار با خانواده‌های شهیدان شریفی و اولادی آغاز شد.

دو واحد تولیدی نخ ریسی و تولید محصولات شیمی خودرو مثل ضد یخ و آب رادیاتور ۳۹ میلیارد تومان که برای ۱۵ نفر شغل ایجاد شد.

افتتاح ۴ طرح دکل مخابراتی ۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان که بیش از ۱۵۰۰ خانوار از اینترنت برخوردار شدند.

افتتاح ۳ پروژه کابل خود نگهدار و اصلاح بکه داخلی سه روستا به میلغ ۲ میلیارد و ۷۳۸ میلیون تومان که ۹۰۰ خانوار از آن بهره‌مند شدند.

افتتاح لاینینگ ۸ روستا به طول ۴۲۷۰ متر مربع با هزینه بیش از ۵ میلیارد تومان افتتاح و بهره برداری شد.