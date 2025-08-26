به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان در نشست خبری با جمعی از اصحاب رسانه اصفهان گفت: در راستای کاهش وقوع تصادفات جاده‌ای، در ۵ ماهه امسال ۳۰۱ طرح ازجمله برخورد با تخلفات حادثه ساز، کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی، ویژه وانت بارها، توقف و حرکت اجرا شده است.

سرهنگ علی مولوی افزود: استان اصفهان با ۱۲ هزار کیلومتر طول راه، ۹ درصد محور‌های ارتباطی کشور را به خود اختصاص داده است و بیشترین آزاد راه و بزرگ راه را در کشور دارد.

این مقام انتظامی ادامه داد: پویش نه به تصادفات جاده‌ای که از نوروز آغاز شد مختص به ایام نوروز نیست و این پویش تا زمانی که حتی یک تصادف هم نداشته باشیم تداوم دارد.

سرهنگ مولوی افزود: در این مدت تصادفات جرحی ۲۱ درصد و تصادفات خسارتی ۱۱ درصد دراستان کاهش یافته است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان اظهار داشت: علت ۳۸ درصد وقوع تصادفات جاده‌ای بی توجهی به جلو است و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه نیز ۱۱ درصد، تغییر ناگهانی مسیر ۱۴ درصد و حرکت با دنده عقب نیز ۹ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.