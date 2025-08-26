به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسابقات انتخابی تیم ملی موی تای با حضور ۳۲ استان به میزبانی شهر اراک برگزار و موی تای کاران نوجوان و جوان استان در رده‌های سنی زیر ۱۸ سال با رقیبان خود به مبارزه پرداختند.

در این دوره از مسابقات علی فرجی، ایلیا حسین زاده و مبین محمدی نشان نقره را کسب کردند.

آرین محمدی، امید حسین زاده، وحید حسینی، سام بابامیر و اشکان جلیلی نشان برنز این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

حکمت صالحی بعنوان سرپرست و امین حسین زاده و محمد حسین رمضانی مربیگری تیم استان را در این دوره از مسابقات بر عهده داشتند.