به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم ورزشی خانوادگی با محوریت نشاط اجتماعی در پارک شهدای گمنام اراک برگزار می‌شود.

پارک شهدای گمنام پنج‌شنبه ۶ شهریور میزبان مراسمی ورزشی و خانوادگی خواهد بود که با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت پیوند‌های خانوادگی برگزار می‌شود.

این برنامه از ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۰ ادامه خواهد داشت.

به گفته‌ مدیرکل آموزش و پرورش استان، این مراسم با همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف برگزار می‌شود و شامل برنامه‌های متنوعی برای گروه‌های سنی مختلف است.

پیر حسین‌لو افزود: در این رویداد، ۱۵ غرفه فعال در حوزه‌های سلامت، محیط زیست، فرهنگی و سایر بخش‌ها به ارائه خدمات و فعالیت‌های آموزشی و تفریحی خواهند پرداخت.

او با بیان این که مسابقات جذابی همراه با قرعه کشی ۵ دستگاه دوچرخه، اسکوتر و جوایز دیگر تدارک دیده شده است، گفت: هدف از برگزاری مراسم، ایجاد فضای شاد و پویا برای خانواده‌ها و تقویت روحیه‌ جمعی در جامعه است؛ بنا بر این حضور همه خانواده‌ها آزاد است.