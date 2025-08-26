پارک شهدای گمنام اراک میزبان مراسم ورزشی خانوادگی در روز پنجشنبه، ششم شهریور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم ورزشی خانوادگی با محوریت نشاط اجتماعی در پارک شهدای گمنام اراک برگزار میشود.
پارک شهدای گمنام پنجشنبه ۶ شهریور میزبان مراسمی ورزشی و خانوادگی خواهد بود که با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت پیوندهای خانوادگی برگزار میشود.
این برنامه از ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۰ ادامه خواهد داشت.
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان، این مراسم با همکاری دستگاههای اجرایی مختلف برگزار میشود و شامل برنامههای متنوعی برای گروههای سنی مختلف است.
پیر حسینلو افزود: در این رویداد، ۱۵ غرفه فعال در حوزههای سلامت، محیط زیست، فرهنگی و سایر بخشها به ارائه خدمات و فعالیتهای آموزشی و تفریحی خواهند پرداخت.
او با بیان این که مسابقات جذابی همراه با قرعه کشی ۵ دستگاه دوچرخه، اسکوتر و جوایز دیگر تدارک دیده شده است، گفت: هدف از برگزاری مراسم، ایجاد فضای شاد و پویا برای خانوادهها و تقویت روحیه جمعی در جامعه است؛ بنا بر این حضور همه خانوادهها آزاد است.