پخش زنده
امروز: -
پنجمین دوره عکسواره محرم کیش با معرفی برگزیدگان هر بخش به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دبیر اجرایی پنجمین عکسواره سراسری محرم کیش، گفت: هیئت داوران، پس از بررسی هزار و پانصد اثر ارسالی از ۲۷۰ عکاس داخلی و سه عکاس از عراق، نفرات برتر را اعلام کردند.
نسرین فائق، افزود: در بخش اصلی عکسواره، سمیه آهنگرانی از اراک، علی ابک از سمنان، فاطمه سادات عظیمی و محسن کرمعلی از قم و نگین محمدی فرد از اصفهان به عنوان برگزیده معرفی شدند.
او افزود: در بخش ویژه کیش جعفر همافر، فاطمه رضایی، فاطمه راحمی و فرین علی نیا تجلیل شدند.
فائق خاطرنشان کرد: در بخش عکاسی با تلفن همراه، حمید عظیمی از تکاب در آذربایجان غربی، سیده فرزانه واعظ مومنی از بیج در کردستان و سعید قاسمی از اهر در آذربایجان شرقی به عنوان برگزیدگان اعلام شدند.
دبیر اجرایی پنجمین عکسواره سراسری محرم کیش، گفت: این دوره با استقبال از سراسر کشور و حتی خارج از مرزها همراه بود و آثار رسیده نشاندهنده نگاه متفاوت و خلاقانه عکاسان نسبت به محرم است.
فائق افزود: ایجاد بستری برای نمایش هنر عکاسی مرتبط با محرم و تعامل بین عکاسان حرفهای و علاقهمند از شهرها و روستاهای مختلف ایران هدف اصلی این رویداد است و امیدواریم در دورههای آینده نیز شاهد حضور پر رنگ هنرمندان و آثار خلاقانه باشیم.