رادیو اربعین امسال با دریافت بیش از ۶ هزار تصویر از مخاطبان و ثبت بیش از یک و نیم میلیون بازدید در بسترهای مجازی رکورد تازهای در تعامل رسانهای به ثبت رساند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسین رضایی مدیر فضای مجازی رادیو اربعین گفت: رادیو اربعین به عنوان رسانهای مردمی از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده است ارتباطی مستقیم با مخاطبان برقرار کند. امسال نیز بیش از ۶ هزار عکس توسط مخاطبان ارسال و در بخش «رادیو نما»، منتشر شد که هرکدام با نام صاحبان آثار نمایش داده شد.
وی با اشاره به بازخورد گسترده مخاطبان افزود: از آغاز فعالیت رادیو اربعین امسال تاکنون، محتوای منتشرشده در شبکههای اجتماعی بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بار مورد بازدید قرار گرفته است. همچنین شمار دنبالکنندگان این رسانه در بسترهای مجازی به حدود ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
مدیر فضای مجازی رادیو اربعین ادامه داد: پوشش لحظهای اخبار مربوط به مرزها، حملونقل، خدمات زائران و همچنین انتشار محتوای تصویری از مسیر پیادهروی اربعین از جمله فعالیتهای اصلی ما در فضای مجازی بود که با بازنشر گسترده توسط مخاطبان همراه شد.
رضایی در پایان گفت: برنامهریزی کردهایم در اربعین سال آینده نیز با استقرار تیم رسانهای در عراق و مسیر پیادهروی کربلا محتوای زنده و مردمی بیشتری تولید شود تا کسانی که امکان حضور در کربلا ندارند نیز بتوانند از حال و هوای این رویداد عظیم بهرهمند شوند.