به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ امروز جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر برای تعیین تکلیف نحوه پرداخت هزینه زمین مادر و کودک با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، کارشناسان، اعضای شورا و شهردار بجنورد برگزار شد.

سید احمد هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی در این جلسه گفت: به دور از هرگونه نگاه سیاسی و جناحی، با دیدگاه مثبت و برای دسترسی آسان مردم، زمین جوادیه را انتخاب کرده‌ایم.

موضوع واگذاری زمین برای اجرای این پروژه از مدت‌ها پیش در دستور کار شورا بود و پس از ارجاع به کارشناس دادگستری، نهایتا زمینی به مساحت پنج هکتار در منطقه جوادیه توسط شهرداری بجنورد برای احداث این بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تحویل شد.

قرار است بیمارستان فوق تخصصی مادر و کودک با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ششم شهریور کلنگ زنی شود.