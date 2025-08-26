به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل دفتر گسترش پژواش و آموزش فارس با بیان اینکه طرح بوسیت یا شبیه ساز بالگرد طرحی است که در حوزه صنعت هوایی و دریایی به خصوص در حوزه سکو‌های نفتی کاربرد دارد گفت: شبیه ساز بالگرد به نوعی به آموزش در زمینه نجات از بالگرد مغروق یا غرق شده کمک می‌کند

صاحبی گفت: با همکاری و تلاش یک ساله تیم دفتر گسترش و پژواش استان فارس توانستیم شبیه ساز بالگرد را بومی سازی و با استفاده از آن و با برگزاری دور ه‌های آموزشی به کارکنان حوزه صنعت هوایی و دریایی کمک کنیم

این دوره‌های آموزشی با حضور مربیان نظامی و مجرب در ورزشگاه یادگار امام شیراز برگزار می‌شود