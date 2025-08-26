سخنگوی وزارت امور خارجه چین حمله رژیم‌صهیونیستی به یک بیمارستان در غزه که منجر به شهادت ۲۱ نفر از کادر درمان، خبرنگاران و مردم عادی فلسطین شد، محکوم کرد.

چین حمله به کادر درمانی و خبرنگاران در غزه را محکوم کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ازپکن جویوجیاکان گفت: از کشته شدن دوباره کادر درمانی و خبرنگاران در این درگیری‌ها بهت‌زده‌ایم و آن را محکوم می‌کنیم و یرای قربانیان عمیقا سوگواریم و به خانواده‌های داغدار تسلیت می‌گوییم.

وی با بیان اینکه حمله اسرائیل به نوار غزه باید هرچه سریع‌تر متوقف و به یک آتش‌بس جامع و پایدار دست یابند، گفت: تل‌آویو با مسیر کامل کمک‌های بشردوستانه را هموار و از وقوع بحران انسانی بزرگ‌تر جلوگیری کند و هر چه زودتر تنش‌ها را کاهش دهد.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در غزه روز دوشنبه از شهادت پنج خبرنگار در حمله به بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب غزه خبر داد که به این ترتیب شمار خبرنگاران شهید به ۲۴۵ نفر افزایش یافت.