امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه

نشست خبری اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز سه‌شنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس :محمد وحدتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ - ۱۶:۰۹
خبرهای مرتبط

نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه / ۱۳ مرداد ۱۴۰۴

برچسب ها: نشست خبری ، سخنگو
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 