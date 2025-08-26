امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

معرفی برترین واحد‌های نمونه در کشور

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۴- ۱۶:۰۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
تولید برق در شرایط سخت
تولید برق در شرایط سخت
۱۴۰۴-۰۶-۰۱
فرش ماشینی پیشران در صنعت نساجی
فرش ماشینی پیشران در صنعت نساجی
۱۴۰۴-۰۶-۰۱
غرش موشک‌های ایرانی در گوش صهیونیست‌ها
غرش موشک‌های ایرانی در گوش صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۰۲
مشهدالرضا در سالروز شهادت امام هشتم (ع)
مشهدالرضا در سالروز شهادت امام هشتم (ع)
۱۴۰۴-۰۶-۰۲
خبرهای مرتبط

باید محیط آموزشی دانش‌آموزان را به بهترین شکل تجهیز کنیم

پزشکیان: نیازمند خوانشی نو از حکمت بوعلی سینا هستیم

برچسب ها: پزشکیان ، برترین های کشور ، مراسم تجلیل
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 