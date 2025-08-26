به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: در ۷ عملیات امدادو نجات ۴ نفر توسط نیرو‌های هلال احمر به مرکز درمانی منتقل شدند، یک نفر امدادرسانی و به محل امن منتقل شد و ۴ نفر بصورت سرپایی خدمات دریافت کردند.

خلفی تشریح کرد: ۷ تیم امدادو نجات شامل ۱۹ نفر از نیرو‌های عملیاتی و استفاده از ۷ دستگاه خودرو شامل ۳ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه ست نجات و ۳ دستگاه خودروی کمکدار در این عملیات‌ها بکار گرفته شد.

وی افزود: طی یکم و دوم شهریور ماه، ۶ حادثه در شهرستان کرج و یک حادثه در شهرستان نظرآباد رخ داد که توسط نیرو‌های هلال احمر البرز امدادرسانی شد که ۴ مورد از این حوادث مربوط به تصادفات جاده‌ای،۲ مورد حادثه کوهستان و یک مورد حادثه آتش سوزی بود.