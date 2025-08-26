آمار فروش و مخاطب نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا پایان مرداد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.

مجموعه تئاتر شهر

نمایش «بر زمین میزندش» به کارگردانی علی شمس که اجرای خود را از ۲۲ تیر در سالن اصلی تئاتر شهر با ظرفیت ۴۰۰ نفر و قیمت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۳۵ اجرا و میزبانی از ۱۰۷۱۱ مخاطب توانست به فروشی معادل ۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان دست پیدا کند.

نمایش «الاویاتان» به کارگردانی محمد میرعلی اکبری که اجرای خود را از ۲۴ مرداد در تالار چهارسو، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت۲۵۰ هزارتومان آغاز کرده است، با مجموع ۶ اجرا و میزبانی از ۲۳۲ مخاطب توانست به فروشی معادل ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

در سانس ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه تالار چهارسو نیز، نمایش «خرچنگ» به کارگردانی پویا پیرحسینلو که اجرا‌های خود را از ۲۴ مرداد با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموعه ۵ اجرا و میزبانی از ۴۶۳ مخاطب توانسته است به فروشی معادل ۱۱۸ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان برسد.

نمایش «ریگ چاه» به کارگردانی علی پیمان نیز که از ۲۴مرداد در تالارقشقایی (اجرای ساعت ۱۸ ساعت) و با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۶ اجرا و میزبانی از ۳۴۹ مخاطب، فروشی معادل ۵۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان داشته است.

نمایش «نود و یک» به کارگردانی آرش دادگر که از ۲۴ مرداد در تالار قشقایی (اجرای ساعت ۲۰) با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است، با مجموع ۵ اجرا و میزبانی از ۲۸۸ مخاطب به فروشی معادل ۵۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «مکبث نهیلیسم» به کارگردانی نیما گودرزی که از ۸ مرداد در تالار سایه (اجرای ساعت ۱۸) با ظرفیت صندلی۷۲ نفر و قیمت بلیت۲۰۰ هزارتومان روی صحنه رفته است، با ۱۹ اجرا و جذب ۶۲۷ مخاطب به فروشی معادل ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست یافته است.

همچنین نمایش «کافه مک ادم» به کارگردانی آرمان شهبازی که از ۸ مرداد در تالار سایه (ساعت ۲۰) با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت ۲۰۰ هزار تومان آغاز شده است در مجموع با ۱۷ اجرا و جذب ۱۱۱۶ مخاطب، به فروشی معادل ۱۸۲ میلیون و ۹۶۰ هزارتومان دست پیدا کرده است.

نمایش «آوازخان طاس» به کارگردانی فرشید هدی نیز که از ۱۴ مرداد ساعت ۱۹ در کارگاه نمایش با ظرفیت صندلی ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزارتومان به صحنه رفته بود، با ۱۳ اجرا و جذب ۳۱۷ مخاطب به فروش ۴۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسیده است.

تماشاخانه سنگلج

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «آماس» به کارگردانی آرش سنجابی که از ۱۲ مرداد با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۱۵ اجرا، میزبان ۵۱۵ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۲۷۵ هزار تومانی، مبلغ ۷۰ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان فروش به اجرای خود پایان داد.

در همین تماشاخانه برای اجرای دوم نیز نمایش «آنسوی افسانه‌ها» به کارگردانی مینو ملکی که از ۱۶ مرداد با ظرفیت سالن۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۱۰ اجرا، میزبان ۴۹۵ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۳۷ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان فروش دست پیدا کرد.

تالار هنر

در تالار هنر، نمایش «سفید برفی و هفت جنگلی» به کارگردانی امید انصاری که از ۱۳ مرداد در سالن ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است؛ با ۱۳ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان، توانست ۱۷۴۴ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۱۹۱ میلیون و ۴۶۸ هزار ۲۰۰ تومان دست پیدا کند.

در همین سالن برای اجرای دوم نیز نمایش «مریخی‌ها مامان میخوان» به کارگردانی محمد عبدی که از تاریخ ۱۶ مرداد اجرای خود را در سالن ۲۴۴ نفره شروع کرده است با ۱۲ اجرا و قیمت بلیت ۱۵۴ هزار تومان، توانست میزبان ۱۰۰۷ تماشاگر بوده و مبلغ ۱۱۱ میلیون و ۷۷۳ هزار و۲۰۰ تومان فروش دست پیدا کند.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا پایان مرداد ۱۴۰۴ (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۱۷ هزار و ۸۶۴ نفر رسیده است.