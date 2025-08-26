

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات هفته‌های سوم تا نهم لیگ برتر اعلام شد که به شرح زیر است:

هفته سوم؛ روز اخلاق و مهرورزی - ولادت حضرت رسول و ولادت امام جعفر صادق

جمعه ۲۱ شهریور

تراکتور - آلومینیوم - ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

خیبر خرم‌آباد - فجر سپاسی - ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی خرم آباد

گل‌گهر – سپاهان - ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

استقلال خوزستان - استقلال- ساعت ۲۰ - ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

شنبه ۲۲ شهریور

شمس‌آذر - پیکان - ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

ذوب‌آهن - مس - ساعت ۱۸- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

چادرملو - ملوان - ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی تهران

پرسپولیس - فولاد - ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهر قدس

هفته چهارم؛ گرامیداشت هفته دفاع مقدس

جمعه ۲۸ شهریور

مس - شمس آذر - ساعت ۱۸:۱۵ - ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

آلومینیوم - استقلال خوزستان - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه امام خمینی اراک

چادرملو - پرسپولیس - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

فجر سپاسی - ذوب‌آهن - ساعت ۱۹ - ورزشگاه پارس شیراز

ملوان - گل‌گهر - ساعت ۱۹- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

فولاد - خیبر - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

یکشنبه ۳۰ شهریور

استقلال - پیکان - ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهدای شهر قدس

سپاهان - تراکتور - ساعت ۲۰ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته پنجم؛ روز سرباز

پنجشنبه ۳ مهر

تراکتور - فجر سپاسی - ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

پرسپولیس - ملوان - ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهدای شهر قدس

جمعه ۴ مهر

خیبر - سپاهان - ساعت ۱۷ - ورزشگاه تختی خرم آباد

گل‌گهر - فولاد - ساعت ۱۷ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

ذوب‌آهن - آلومینیوم - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه فولاد شهر

شمس آذر - استقلال - ساعت ۱۹ - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

استقلال خوزستان - مس - ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

شنبه ۵ مهر

پیکان - چادرملو - ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه شهدای شهر قدس

هفته ششم؛ وفات حضرت معصومه/ روز نخبگان

پنجشنبه ۱۰ مهر

ملوان - خیبر - ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

فجر سپاسی - استقلال خوزستان - ساعت ۱۸:۱۵ - ورزشگاه پارس شیراز

جمعه ۱۱ مهر

مس رفسنجان - پیکان - ساعت ۱۷ - ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

آلومینیوم اراک - شمس آذر - ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه امام خمینی اراک

پرسپولیس - گل‌گهر - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه شهدای شهر قدس

شنبه ۱۲ مهر

سپاهان - ذوب‌آهن - ساعت ۱۸:۱۵ - ورزشگاه نقش جهان

فولاد - تراکتور - ساعت ۲۰:۱۵ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

یکشنبه ۱۳ مهر

چادرملو - استقلال - ساعت ۱۸:۱۵ - ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

هفته هفتم؛ هفته تربیت بدنی

پنجشنبه ۲۴ مهر

تراکتور - ملوان - ساعت ۱۸:۱۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

جمعه ۲۵ مهر

گل‌گهر - چادرملو - ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

استقلال - مس رفسنجان - ساعت۱۸ ورزشگاه شهدای شهر قدس

استقلال خوزستان - سپاهان - ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

شنبه ۲۶ مهر

پیکان - آلومینیوم - ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه پاس قوامین تهران

ذوب‌آهن - فولاد - ساعت ۱۸ - ورزشگاه فولاد شهر

شمس آذر - فجر سپاسی - ساعت ۱۸ - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

خیبر - پرسپولیس- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد

هفته هشتم؛ ولادت حضرت زینب و روز پرستار

جمعه ۲ آبان

پرسپولیس - ذوب‌آهن - ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای شهر قدس

ملوان - استقلال خوزستان - ساعت ۱۷ - ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

آلومینیوم - مس - ساعت ۱۷ - ورزشگاه امام خمینی اراک

چادرملو - خیبر - ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود

فولاد - شمس آذر - ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

شنبه ۳ آبان

گل‌گهر - تراکتور - ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

یکشنبه ۴ آبان

سپاهان - پیکان - ساعت ۱۷ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فجر سپاسی - استقلال - ساعت ۱۸- ورزشگاه پارس شیراز

هفته نهم؛ شهادت محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی

پنجشنبه ۸ آبان

تراکتور - پرسپولیس- ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

جمعه ۹ آبان

مس - چادرملو - ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

استقلال - آلومینیوم - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای شهر قدس

خیبر - گل‌گهر سیرجان- ساعت ۱۷ - ورزشگاه تختی خرم آباد

استقلال خوزستان - فولاد خوزستان - ساعت ۱۸ - ورزشگاه اعلام می‌شود

شمس آذر - سپاهان - ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

ذوب‌آهن - ملوان - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر

شنبه ۱۰ آبان

پیکان - فجرشهید سپاسی - ساعت ۱۷ - ورزشگاه پاس قوامین تهران