سازمان لیگ برتر فوتبال برنامه دیدارهای هفتههای سوم تا نهم بیست و پنجمین دوره این رقابتها را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات هفتههای سوم تا نهم لیگ برتر اعلام شد که به شرح زیر است:
هفته سوم؛ روز اخلاق و مهرورزی - ولادت حضرت رسول و ولادت امام جعفر صادق
جمعه ۲۱ شهریور
تراکتور - آلومینیوم - ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز
خیبر خرمآباد - فجر سپاسی - ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی خرم آباد
گلگهر – سپاهان - ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
استقلال خوزستان - استقلال- ساعت ۲۰ - ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
شنبه ۲۲ شهریور
شمسآذر - پیکان - ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
ذوبآهن - مس - ساعت ۱۸- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
چادرملو - ملوان - ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی تهران
پرسپولیس - فولاد - ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهر قدس
هفته چهارم؛ گرامیداشت هفته دفاع مقدس
جمعه ۲۸ شهریور
مس - شمس آذر - ساعت ۱۸:۱۵ - ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
آلومینیوم - استقلال خوزستان - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه امام خمینی اراک
چادرملو - پرسپولیس - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
فجر سپاسی - ذوبآهن - ساعت ۱۹ - ورزشگاه پارس شیراز
ملوان - گلگهر - ساعت ۱۹- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
فولاد - خیبر - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
یکشنبه ۳۰ شهریور
استقلال - پیکان - ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهدای شهر قدس
سپاهان - تراکتور - ساعت ۲۰ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان
هفته پنجم؛ روز سرباز
پنجشنبه ۳ مهر
تراکتور - فجر سپاسی - ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز
پرسپولیس - ملوان - ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهدای شهر قدس
جمعه ۴ مهر
خیبر - سپاهان - ساعت ۱۷ - ورزشگاه تختی خرم آباد
گلگهر - فولاد - ساعت ۱۷ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
ذوبآهن - آلومینیوم - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه فولاد شهر
شمس آذر - استقلال - ساعت ۱۹ - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
استقلال خوزستان - مس - ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
شنبه ۵ مهر
پیکان - چادرملو - ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه شهدای شهر قدس
هفته ششم؛ وفات حضرت معصومه/ روز نخبگان
پنجشنبه ۱۰ مهر
ملوان - خیبر - ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
فجر سپاسی - استقلال خوزستان - ساعت ۱۸:۱۵ - ورزشگاه پارس شیراز
جمعه ۱۱ مهر
مس رفسنجان - پیکان - ساعت ۱۷ - ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
آلومینیوم اراک - شمس آذر - ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه امام خمینی اراک
پرسپولیس - گلگهر - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه شهدای شهر قدس
شنبه ۱۲ مهر
سپاهان - ذوبآهن - ساعت ۱۸:۱۵ - ورزشگاه نقش جهان
فولاد - تراکتور - ساعت ۲۰:۱۵ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
یکشنبه ۱۳ مهر
چادرملو - استقلال - ساعت ۱۸:۱۵ - ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
هفته هفتم؛ هفته تربیت بدنی
پنجشنبه ۲۴ مهر
تراکتور - ملوان - ساعت ۱۸:۱۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز
جمعه ۲۵ مهر
گلگهر - چادرملو - ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
استقلال - مس رفسنجان - ساعت۱۸ ورزشگاه شهدای شهر قدس
استقلال خوزستان - سپاهان - ساعت ۱۹- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
شنبه ۲۶ مهر
پیکان - آلومینیوم - ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه پاس قوامین تهران
ذوبآهن - فولاد - ساعت ۱۸ - ورزشگاه فولاد شهر
شمس آذر - فجر سپاسی - ساعت ۱۸ - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
خیبر - پرسپولیس- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد
هفته هشتم؛ ولادت حضرت زینب و روز پرستار
جمعه ۲ آبان
پرسپولیس - ذوبآهن - ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای شهر قدس
ملوان - استقلال خوزستان - ساعت ۱۷ - ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
آلومینیوم - مس - ساعت ۱۷ - ورزشگاه امام خمینی اراک
چادرملو - خیبر - ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود
فولاد - شمس آذر - ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
شنبه ۳ آبان
گلگهر - تراکتور - ساعت ۱۷:۳۰ - ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان
یکشنبه ۴ آبان
سپاهان - پیکان - ساعت ۱۷ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فجر سپاسی - استقلال - ساعت ۱۸- ورزشگاه پارس شیراز
هفته نهم؛ شهادت محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانشآموزی
پنجشنبه ۸ آبان
تراکتور - پرسپولیس- ساعت ۱۸ - ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز
جمعه ۹ آبان
مس - چادرملو - ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
استقلال - آلومینیوم - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای شهر قدس
خیبر - گلگهر سیرجان- ساعت ۱۷ - ورزشگاه تختی خرم آباد
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان - ساعت ۱۸ - ورزشگاه اعلام میشود
شمس آذر - سپاهان - ساعت ۱۸- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
ذوبآهن - ملوان - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر
شنبه ۱۰ آبان
پیکان - فجرشهید سپاسی - ساعت ۱۷ - ورزشگاه پاس قوامین تهران