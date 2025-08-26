

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نهمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت نجمه خدمتی با ۵۸۱ امتیاز به ترتیب در رده چهاردهم و فاطمه امینی با ۵۸۱ امتیاز هفدهم ایستادند و شرمینه چهل امیرانی با ۵۳۷ امتیاز چهل و یکم شد. با توجه به سطح بالای این رقابت‌ها فاصله امتیازی خدمتی و امینی با نفر هشتم تنها ۳ امتیاز بود.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، پنج نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۲ مدال کسب کرده است.