تکمیل شبکه حمل‌ و نقل و توسعه بزرگراه‌ها در مناطق مرزی، راهبرد اصلی وزارت راه برای رونق دیپلماسی حمل‌ و نقل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر راه و شهرسازی در آیین بهره‌ برداری از طرح‌ های راه‌ سازی استان با بیان اینکه عدالت‌ محوری و جبران کمبود‌های زیرساختی جزو اولویت‌ های دولت است، گفت: با وجود محدودیت‌ های مالی و تحریم‌ های ظالمانه، با همدلی نمایندگان مجلس و تلاش پیمانکاران، امروز شاهد افتتاح این طرح ها هستیم.

فرزانه صادق افزود: استان خراسان رضوی به دلیل قرار گرفتن در سه کریدور اصلی کشور و دارا بودن ۸۳۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان و افغانستان، ظرفیت ویژه‌ ای برای توسعه حمل‌ و نقل و گسترش مبادلات منطقه‌ ای دارد.

وی ادامه داد: خراسان رضوی با دارا بودن بیش از ۲۰ هزار کیلومتر راه، سالانه پذیرای بیش از ۳۰ میلیون زائر است که ۹۰ درصد آنان از مسیر جاده‌ ای تردد می‌ کنند، بنابراین ارتقای کیفیت راه‌ ها یک ضرورت اساسی است.

مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به اجرای ۲۴۸۴ کیلومتر طرح راهسازی در استان گفت: تاکنون ۱۱۹۱ کیلومتر به بهره‌ برداری رسیده، ۴۲۶ کیلومتر در دست ساخت و ۸۶۷ کیلومتر نیز در انتظار تأمین اعتبار است.

داعی افزود: با دستور وزیر راه و پیگیری نمایندگان، اعتبارات راه‌ های خراسان رضوی در قانون بودجه از حدود یک‌ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که زمینه شتاب بیشتر طرح ها را فراهم کرده است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با قدردانی از تلاش پیمانکاران، مشاوران و کارگران فعال در طرح های عمرانی استان، توسعه حمل‌ و نقل را مهم‌ ترین راهبرد دولت برای رونق اقتصادی و خدمت‌ رسانی به مردم عنوان کرد.