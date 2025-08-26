پیام سردار کارگر به مناسبت هفته دولت:
ضرورت الگوگیری از سیره شهدا در تحقق اهداف بلند انقلاب و کشور
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در پیامی تاکید کرد: دولت با الگوگیری از سیره شهدا در پیشرفت و تحقق اهداف بلند انقلاب و کشور نقش بسزایی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در پیامی تاکید کرد: دولت با الگوگیری از سیره شهدا در پیشرفت و تحقق اهداف بلند انقلاب و کشور نقش بسزایی دارد.
پیام سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشرارزشهای دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر به شرح زیر است:
«مزین شدن هفته دولت به نام شهیدان رجایی و باهنر تأکیدی است بر اهمیت خدمتگزاری خالصانه و بیریا که در سیره و رفتار این شهدای بزرگوار و شهید آیت الله رئیسی و سایر شهدای خدمت به وضوح دیده میشود.
الگو گرفتن از سیره و منش شهدا در خدمتگزاری دولت به مردم از یک سو و حمایت و همراهی عموم مردم از دولت مستقر از سوی دیگر از جمله مواردی است که در تحقق اهداف بلند انقلاب و پیشرفت همهجانبه کشور نقش بسزایی دارد. این رویکرد، نه تنها کارآمدی را در دولت جمهوری اسلامی ارتقاء میبخشد، بلکه اقتدارو سربلندی کشور را نیز در عرصههای منطقهای و بینالمللی تضمین خواهد نمود.
این ایام در حقیقت، فرصتی ارزشمند در تجلی رسالت مسئولیت و خدمت صادقانه به مردم است؛ عزیزانی که صاحبان حقیقی انقلاب و ولینعمتان بیبدیل ایران سربلند هستند.
هفته دولت موعد و عرصهای است تا دولتمردان، با تدبر در سیره جاودانه شهیدان رجایی و باهنر، در مسیر خدمتگزاری بیمنت، شبانهروزی و عدالتمحور، گامهایی استوار و عزتمندانه در مسیر رشد و تعالی بیش از پیش ایران سربلند بردارند.
خدمت آمیخته با اخلاص در آموزههای دینی ما از جایگاه والایی برخوردار است تا جایی که در حدیثی پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: «خَیرُ النّاسِ أَنفعُهُم لِلنّاسِ»؛ بهترین افراد کسی است که در خدمت به مردم بسیار اهتمام ورزد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، به ویژه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی و تبریک هفته دولت به رئیس جمهور محترم کشور، وزرا، اعضای محترم هیئت دولت، مدیران و آحاد کارکنان محترم این نهاد خدمتگزار، سربلندی، پیشرفت و سرافرازی روزافزون تمامی خادمین ملت بزرگ و شریف ایران را در پرتو عنایات حضرت ولیعصر (عج) و در راستای تحقق آرمانهای بلند حضرت امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) و ادامه مسیر نورانی شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم. »
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر