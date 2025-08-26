به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،قربانعلی محمدپور در بازدید میدانی نمایندگان صندوق ملی محیط زیست از چند واحد تولیدی در استان گفت: این بازدید‌ها با هدف بررسی میزان تعهد و آمادگی واحد‌های متقاضی برای بهره‌مندی از تسهیلات کم‌بهره صندوق ملی محیط زیست انجام شد.

محمدپور گفت: بخشی از این بازدید‌ها مربوط به ارزیابی مراحل تکمیل و توسعه زیرساخت‌های تصفیه پساب در واحد‌هایی است که پیش‌تر موفق به دریافت وام شده‌اند، و بخش دیگر نیز به بررسی کارشناسی شرایط واحد‌های جدیدی اختصاص داشت که در حال ارائه درخواست دریافت این تسهیلات هستند.

وی با بیان اینکه صندوق ملی محیط زیست بر پایه سیاست حمایت از اقدامات اصلاحی، به واحد‌های دارای سابقه آلودگی که در مسیر کاهش آلایندگی گام برداشته‌اند وام کم‌بهره اعطا می‌کند، افزود: این تسهیلات ابزاری مهم برای ارتقای زیرساخت‌های محیط زیستی در بخش‌های صنعتی و دامداری به‌شمار می‌آید، مشروط بر آنکه واحد‌ها اراده واقعی برای تغییر و بهبود شرایط داشته باشند.

محمدی گفت: همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شده، از همه واحد‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی که با چالش آلودگی‌های زیست‌محیطی مواجه‌اند دعوت می‌شود از ظرفیت صندوق ملی محیط زیست استفاده کنند. اولویت با واحد‌هایی است که به‌طور واقعی وارد فرآیند اصلاح و کاهش بار آلایندگی شده‌اند.

محمدپور گفت: حفاظت از محیط زیست، مسئولیتی مشترک است و با بهره‌گیری از ابزار‌های حمایتی موجود، می‌توان مسیر توسعه را به سمت پایداری و سلامت هدایت کرد.