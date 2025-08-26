پخش زنده
مرحله استانی سومین دوره مسابقات مهارت آموزی سربازان وظیفه استان امروز، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان گفت: این دوره از رقابتها ۱۳۳ نفر از سربازان وظیفه نیروی انتظامی و سپاه امیرالمؤمنین استان امروز در ۱۷ رشته مهارتی با هم به رقابت میپردازند.
عنبری با بیان این که مکانیک و برق خودرو، تعمیر کولر و پکیج، جوشکاری و تعمیر آسانسور از مهمترین رشتهها هستند، افزود: دو نفر برتر هر رشته به مسابقات ملی مهارت که تا پایان شهریور ماه برگزار میشود، راه مییابند.