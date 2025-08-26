پخش زنده
مدرسه ۱۲ کلاسه «مدافعان حرم» زنجان با حضور دکتر حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، به صورت رسمی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حکیمزاده در مراسم افتتاحیه، بر نقش محوری مدارس در پیشرفت و توسعه کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به نگاه ویژه ریاست جمهوری به تحول در آموزش و پرورش و دستیابی به عدالت آموزشی، افزود: این مدرسه، تنها یک ساختمان نیست، بلکه نماد عینی باور به ایجاد فرصتهای برابر برای یادگیری و تحقق چشماندازهای بلندمدت در حوزه آموزش است.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین به لزوم ارتقاء کیفیت مدارس دولتی اشاره و تصریح کرد: هدف دولت این است که تمامی فرزندان ایران در مدارس دولتی از بهترین امکانات و آموزشها بهرهمند شوند. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که مسیر صحیح توسعه از مدارس و با سرمایهگذاری بر روی تمامی دانشآموزان آغاز میشود.
وی سرمایهگذاری در دوران کودکی و آموزش ابتدایی را به عنوان پربازدهترین سرمایهگذاری اقتصادی معرفی کرد و بر اهمیت آن در ساختن آیندهای روشن برای کشور تاکید کرد.
حکیمزاده در پایان، از همکاری و حمایت استانداری زنجان، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و همچنین خیرین نیکاندیش قدردانی کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که این فضای آموزشی جدید، بستری مناسب برای رشد و تعالی دانشآموزان منطقه و توسعه علمی و فرهنگی استان زنجان باشد.