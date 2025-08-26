پخش زنده
ثبت نام در جشنواره بین المللی جایزه اربعین آغاز شده است و هنرمندان البرزی فرصت دارند تا ۱۵ آذر امسال آثار خود را ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با تأکید بر جایگاه ویژه البرز در عرصه عکاسی و هنرهای تصویری گفت: جایزه جهانی اربعین فرصتی ارزشمند برای بازتاب پیام حماسه اربعین از نگاه هنرمندان ایران و جهان است. از همه عکاسان و هنرمندان البرزی دعوت میکنم آثار خود را در رشتههای عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، فعالان فضای مجازی، شعر، کتاب و نواهای اربعینی به این رویداد بینالمللی ارسال کنند.
ابراهیم شریفی گفت: جایزه جهانی اربعین که دبیرخانه آن در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرار دارد، هر ساله با هدف ترویج معارف و گسترش پیام اربعین حسینی برگزار میشود و از همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها و انجمنهای هنری زیرمجموعه آنها بهره میگیرد.
وی افزود: علاقهمندان باید آثار خود را تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ از طریق درگاه اینترنتی http://intlarbaeen.com یا کانالهای رسمی جایزه جهانی اربعین ارسال کنند.
مراسم پایانی و اهدای جوایز به برگزیدگان، ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
در دهمین دوره، بیش از ۳۱ هزار اثر از ۳۸ کشور به این جایزه ارسال شد که بخش عکس با بیش از ۲۴ هزار اثر، رکورددار مشارکت بود.