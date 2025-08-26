پخش زنده
کرمان با جذب ۸۳ درصد خروجیهای فنی و حرفهای در بازار کار، جایگاه برتر کشور را کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان کرمان ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان، که با حضور سیدمصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، از نهایی شدن سند مهارت در همه شهرستانهای استان خبر داد و گفت: این سند متناسب با نیازها و ظرفیتهای هر منطقه تدوین شده و بر اساس آن، برنامههای مهارتآموزی اجرا خواهد شد.
افشین شهرکی، افزود: در قالب طرح همنوا، متناسب با نیاز هر شهرستان، دورههای مهارتآموزی برگزار و در مناطق فاقد مرکز آموزشهای فنی و حرفهای ، این دورهها در هنرستانها و مدارس با تفاهم آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان کرمان مهارتآموزی را از اولویتهای اصلی استان کرمان دانست و تصریح کرد: جوانان و علاقهمندان می توانند در رشتههای مورد نیاز بازار کار آموزش ببینند تا علاوه بر ارتقای توانمندیهای فردی، زمینه اشتغال پایدار نیز فراهم شود.
شهرکی یادآور شد: در سفر وزیر آموزش و پرورش به جنوب استان قرارشد ۵۰ نیروی انسانی به مجموعه آموزشهای فنی و حرفهای اضافه شود و امید است بهزودی این وعده محقق شود و ظرفیت ارائه دورههای مهارتآموزی بیش از پیش توسعه یابد.