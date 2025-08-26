مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی متمرکز ۸۴ طرح عمرانی ، اقتصادی و اشتغال زایی گالیکش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرماندار گلیکش گفت: این طرح ها با ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار و ۴۱ نفر اشتغال زایی دارد .

کمال ابراهیمی افزود : همچنین ۲۵۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی شهرستان گالیکش به مناسبت هفته دولت اجرا می شود.

وی گفت : احداث ۹۲ فقره مسکن مقاوم، یک واحد پرورش مرغ گوشتی ۱۶۰ هزار قطعه‌ای، احداث کارخانه تولید آب معدنی، روکش آسفالت، ۳ مورد مدرسه ۶ و ۸ کلاس ، ۱۸ کیلومتر زیرسازی و آسفالت ، اجرای ۳۰۰۰ متر مربع جدول و ۱۲ هزار متر مربع بتن ریزی مهمترین طرح های قابل افتتاح وساخت ۲مدرسه ۳و ۶کلاسه روستائی ،اجرای مسیر سلامت در پارک نیلکوه وطرح جامع شهر گالیکش و تامین روشنایی مسیر مینودشت به گالیکش طرح های ایام هفته دولت در این شهرستان است.



این مراسم با حضور محمد حمیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان در روستای پنو از بخش مرکزی گالیکش برگزار شد.