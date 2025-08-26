

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقات که به میزبانی سنگاپور برگزار می‌شود پسران کشورمان با نتیجه ۳ بر صفر نتیجه را به چین واگذار کردند تا در بازی دوم آماده دیدار با قزاقستان شوند. روزبه آقابابایی، امیرحسین حسنی و اشکان ستودنیا تحت نظر امیرحسین اسفندیاری در این مسابقات حضور دارند. همچنین تیم دختران کشورمان نیز فردا باید به مصاف سریلانکا برود. ساغر سالکی‌فر، شایلین ظفریکانی و نیلسو اشرف‌زاده با هدایت پونه طوافی در این رویداد به میدان می‌روند.

تونی اندروویچ به عنوان مدیر فنی در کنار تنیسور‌های کمتر از ۱۲ سال کشورمان است.

تیم ایران در بخش دختران با تیم‌های تایلند و سریلانکا در گروه چهارم قرار دارد. در گروه اول تیم‌های قزاقستان، سنگاپور و چین، در گروه دوم تیم‌های تایپه، اردن و ترکمنستان و در گروه سوم تیم‌های اندونزی، مالزی و کره جنوبی قرار دارند.

در بخش پسران نیز تیم‌های ایران، قزاقستان و چین در گروه اول قرار دارند و در گروه دوم تیم‌های کره جنوبی، سنگاپور و سریلانکا، در گروه سوم تیم‌های چین تایپه، مالزی و عربستان و در گروه چهارم تیم‌های تایلند، ازبکستان و پاکستان حضور دارند.