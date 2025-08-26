به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: از زمان تاسیس صندوق حمایت از بیماران خاص و سخت درمان (۱۴۰۱) تاکنون ۱۲ هزار میلیارد ریال برای درمان این بیماران در استان اصفهان پرداخت شده است.

محمدحسین صفاری افزود: بیش از ۱۰۶ هزار بیمار خاص و سخت درمان در این استان نشان دار شده‌اند و از موسسات طرف قرارداد خدمات دریافت می‌کنند.

وی، بودجه صندوق بیماران خاص و سخت درمان کشور را در سال گذشته ۹۰ هزار میلیارد ریال بیان کرد و ادامه داد: این بودجه امسال به ۱۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان ادامه داد: تعداد بیماری‌های تحت حمایت صندوق نیز به بیش از ۱۳۰ بیماری افزایش یافته و درمان ۲۰ بیماری خاص در مراکز درمانی دولتی به طور کامل رایگان است.

وی گفت: ۶ هزار مرکز درمانی و ۲ هزار پزشک در استان طرف قرار داد بیمه سلامت هستند و با وجود اینکه در سال‌های اخیر در زمینه پرداختی‌ها به مراکز درمانی چالش‌هایی وجود داشت، اما بیمه سلامت اصفهان در چهار سال گذشته مطالبات مراکز درمانی را به طور کامل و به روز پرداخت کرده است.

مدیرکل بیمه سلامت اصفهان افزود: تمرکز سازمان بیمه سلامت بر پرداخت مطالبات مراکز خصوصی است و تمامی بیمارستان‌های بخش خصوصی استان مطالبات خود را تا آخر سال گذشته دریافت کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمانی نازایی و ناباروری ادامه داد:

بیمه سلامت ۹۰ درصد هزینه‌های درمان نازایی و ناباروری را در مراکز درمانی بخش دولتی و نیز ۷۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی در مراکز عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه‌ای را قبول کرده است.

صفاری گفت: بیمه سلامت اصفهان از دی ۱۴۰۰ تاکنون ۵۱۰ میلیارد ریال هزینه برای درمان نازایی و ناباروری برای چهار هزار زوج نابارور تحت پوشش در این استان پرداخت کرده است.

مدیرکل بیمه سلامت اصفهان با بیان اینکه پوشش رایگان پنج دهک اول جامعه از مهمترین خدمات ارائه شده بیمه سلامت به متقاضیان است افزود: سازمان بیمه سلامت دهک‌های درآمدی یک تا پنج بدون بیمه درمان در روستا‌ها و شهر‌های بالای ۲۰ هزار نفر را به طور رایگان و حتی بدون مراجعه و درخواست آنها تحت پوشش قرار داده است.

وی گفت: برای حق بیمه پرداختی دهک‌های ۶ تا ۹ بین ۳۰ تا ۶۰ درصد تخفیف وجود دارد و میزان پرداختی به ترتیب ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ درصد است و دهک‌های ۶ تا ۱۰ می‌توانند به شکل دوره‌های سه ماهه، خود را بیمه کنند و حق بیمه آنان بر همین اساس تقسیم می‌شود.

صفاری افزود: شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۱۶۶۶* از وضعیت پوشش بیمه درمانی خود مطلع شوند و صدور بیمه نامه با مراجعه به تارنما (سایت) بیمه سلامت امکانپذیر است.

اکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت استان زیر پوشش بیمه سلامت هستند که از این تعداد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بصورت رایگان بیمه شده‌اند.

دوم تا هشتم شهریور (سالروز انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقین و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر) هفته دولت نام دارد.