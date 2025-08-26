پخش زنده
دو بازیکن پرسپولیس و پیکان با پایان بازیهای شب نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور وارد اردوی تیم فوتبال امید ایران در دبی امارات شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهیل صحرایی بازیکن پرسپولیس و کسری طاهری بازیکن پیکان تهران با پایان بازیهای باشگاهی خود در هفته دوم لیگ برتر ایران وارد دبی امارات شدند تا به جمع شاگردان امید روانخواه بپیوندند.
با اتمام بازیهای امشب هم قرار است سایر بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی امید اضافه شوند.
تیم فوتبال کمتر از ۲۳ سال ایران در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا به مصاف امارات، هنگکنگ و گوام میرود.