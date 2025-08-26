به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یدالله روحانی‌منش با بیان اینکه مبلغ بدهی این زندانیان هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بود افزود: بخشی از این بدهی از محل اخذ گذشت از شکات، بخشی از طریق تأمین نقدینگی مددجو، بخشی از محل اخذ وام بانکی و بخشی نیز از طریق اعسار به تقسیط و بخش دیگری نیز از محل کمک بلاعوض خیرین تأمین اعتبار شد.

او با اشاره به اینکه چهار نفر از این زندانیان زن و ۷۶ نفر دیگر مرد بودند، تصریح کرد : ۴۵ میلیارد ریال از مجموع بدهی این افراد از طریق کمک بلاعوض خیرین تأمین اعتبار شد.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: محکومیت مالی، مهریه، نفقه و دیه به ترتیب بیشترین علت جرائم زندانیان غیرعمد استان همدان است.

یدالله روحانی‌منش افزود: شماره حساب ۰۱۰۶۳۲۹۵۵۵۰۰۱ بانک ملی، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۳۰۷۱۲ بانک ملی، شماره حساب ۲۰۳۰۳۰۳۰۳۷ و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۱۵۱۸۴ بانک ملت، شماره حساب ۳۳۲۲۴۳۸۳۱۰۳۸۷۱ و شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۱۰۳۸۳۷۹۸۰۳ بانک انصار آماده دریافت کمک‌های شهروندان است.