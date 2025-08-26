معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: این معاونت به دنبال اصلاح قوانین مزاحم سرمایه گذاری و در کنار آن تنقیح مقررات در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان به مشکلات قوانین دست و پاگیر اشاه کرد و افزود: ۱۱ هزار عنوان قانونی در کشور داریم که حدود صد و چند سال از عمر قانونگذاری آن می‌گذرد و به مثابه کلاف سردرگمی به پای نظام اجرایی، قانونی، قضایی و مردم پیچیده است.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت، کار تنقیح قوانین را شروع کرده که این موضوع با استفاده از هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی در مراحل پایانی قرار دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: ناترازی ترکیبی در بخش انرژی و مالی داریم که دولت برنامه‌های کاربردی را آغاز کرده و با انجام کار جهادی و شبانه روزی، تلاش می‌کند تا این نواقص برطرف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری افزود: دولت با زحمت کار‌های ضربتی برای آبرسانی در حال انجام دارد و در بخش برق نیز قرارداد‌هایی با بانکها، بخش خصوصی و دولتی برای راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات منعقد کرده که تا ۳۰ هزار مگاوات قابل افزایش است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه به دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: اسرائیل غاصب بدترین جلادان تاریخ بشری است و تمامی حقوق بشر را با پشتیبانی اربابان خود نقص کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری ادامه داد: شهدای سرشناس و بزرگی در این جنگ از فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای، اصحاب رسانه و آحاد مردم تقدیم شد تا تابلویی از انسجام و وحدت ترسیم شود.

وی به سرمایه‌گذاری بزرگ ملت ایران برای حفط و حراست از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: شهدایی که در دفاع مقدس هشت ساله و در طول ۴۶ سال گذشته تقدیم شدند، سرمایه‌گذاری بزرگی در راه خداست و خداوند خود حافظ این سرمایه خواهد بود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور به بخشی از عملکرد دولت چهاردهم در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: نامگذاری دولت چهاردهم به نام دولت وفاق و بنیان بر اساس اصل کارامدی کابینه‌ای متشکل از دولت‌ها و سلایق سیاسی مختلف را موجب شد که در کنار هم در کمال صداقت و اخوت کار می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از وعده‌های رئیس دولت چهاردهم این بود که هیچ تمایزی از نظر دینی، مذهبی، قومی و نژادی رسمیت ندارد و در عمل هم به آن پایبند بود که انتخاب استاندار اهل سنت برای کردستان و سیستان و بلوچستان از مصادیق آن بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری گفت: در حوزه گزینش استخدامی‌ها، تغییرات جدی شروع شده تا رویکرد آن بر اساس وفاق و نگاه مبتنی بر انسجام ملی باشد.