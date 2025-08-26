پخش زنده
امروز: -
برنامههای «نفحات»، با حضور قاری حرم مطهر حضرت معصومه (س) و «تهران ۲۰»، با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، پیمانی و پرونده مهدیه اسفندیاری و واکنش دولت فرانسه، از تلویزیون پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «نفحات» برنامه تخصصی تلاوت از شبکه قرآن و معارف، در این قسمت میزبان اسحاق عبدالهی، قاری ممتاز و موذن حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران است.
اسحاق عبدالهی دبیر قرآن بوده و کسب رتبه اول مسابقات کشوری بسیج و هلال احمر و حضور او به عنوان نماینده آستان مقدس حضرت معصومه (س) در سومین دوره مسابقه بینالمللی حفظ و قرائت قرآن کریم، جایزه کربلا و کسب رتبه چهارم رشته قرائت تحقیق در آن رقابت، از جمله افتخارات این قاری است.
«نفحات»، ساعت ۲۱:۱۵ به صورت زنده پخش میشود.
بررسی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانی به استخدامی و وضعیت پرونده مهدیه اسفندیاری و واکنش دولت فرانسه موضوع گفتوگو امشب برنامه «تهران ۲۰» است.
این برنامه میزبان علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور است تا درخصوص آخرین اقدامات دولت در راستای نیروهای شرکتی و پیمانی به استخدامی و روز کارمند گفتوگو کند.
همچنین در بخش دوم برنامه نیز، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت پرونده مهدیه اسفندیاری و واکنش دولت فرانسه توضیحاتی ارائه خواهد کرد.
برنامه «تهران ۲۰»، به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و و با اجرای علی مروی و راحله امینیان، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰، از شبکه تهران پخش می شود.