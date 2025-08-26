به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر یک ساعته به بردسکن ضمن افتتاح چند طرح خدماتی در حوزه شهرداری شهرآباد و بازدید از طرح کنارگذر بردسکن گفت: در سطح کشور هزار نقطه حادثه خیز وجود دارد و با توافقی که با پلیس راه کشور انجام شده است برنامه ریزی شده است این هزار نقطه تاپایان امسال رفع شود.

مهندس رضا اکبری افزود: در هفته دولت ۲۷۰ طرح به عنوان نقطه حادثه خیز در سطح جاده‌های کشور رفع و مورد بهره برداری قرار گرفت که سهم خراسان رضوی ۶ نقطه بود که افتتاح شد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور همچنین با تامین اعتبار ۴۰ درصد برای ایمن سازی و آسفالت معابر برون شهری در بخش شهرآباد قول مساعد داد و گفت: حجت الاسلام نیک بین نماینده مردم یکی از نمایندگان با اخلاق و همراه دولت است و حمایت همه جانبه خود را در حوزه ایمن سازی و آسفالت راه‌های حوزه انتخابیه ترشیز اعلام می‌کنم.

معاون وزیر راه و شهرسازی کشور در بازدید میدانی از طرح کنار گذر بردسکن گفت: با توجه به اینکه در سنوات قبل اعتباراتی برای این طرح هزینه شده است ولی به خاطر کمبود اعتبارات نیمه تمام رها شده است سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قول می‌دهد در صورتی که شهرداری بردسکن ۵۰ درصد هزینه‌های اجرای این طرح را قبول کند ۵۰ درصد باقی مانده را نیز راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای طرح کنار گذر تامین اعتبار کند.

اکبری همچنین با درخواست شهردار بردسکن مبنی بر تامین ۲۵ تن قیر برای روکش آسفالت مسیر تردد ماشین‌های سنگین که از داخل منطقه مسکونی تردد می‌کنند موافقت کرد.

فرماندار بردسکن نیز گفت: طرح کنار گذر بردسکن بیش از ۲۰ سال است که همچنان به خاطر نداشتن اعتبار نیمه تمام رها شده است و در واقع شهرستان بردسکن به لحاظ حوزه راه های مواصلاتی دچار عقب ماندگی است و در شان مردم منطقه نیست.

محمد جواد صفرنژاد افزود: احداث طرح کنار گذر بردسکن برای مردم منطقه به یک آرزو تبدیل شده است و تاکنون قول‌هایی داده شده است ولی در حد حرف باقی مانده است.

وی از عنایت ویژه معاون وزیر راه و شهرسازی قدردانی کرد و ادامه داد: با توجه به قول مهندس اکبری مبنی بر تامین اعتبار ۵۰ درصد هزینه‌های اجرای طرح کنار گذر شهرداری بردسکن هم با استفاده از ماشین آلات در اختیار و کارخانه آسفالت آمادگی دارد این طرح را اجرا کند.

فرماندار بردسکن گفت: بخشی از ۷ کیلومتر طرح کنار گذر عملیات زیرسازی و احداث پل در تقاطع شهرآباد اجرا شده است که امید است این مهم تحقق پیدا کند و مردم منطقه شاهد اجرای طرح کنار گذر بردسکن پس از ۲۰ سال باشند.