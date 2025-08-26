به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته دولت و با حضور استاندار مرکزی در شهرستان محلات چندین طرح عمرانی خدماتی صنعتی دراین شهرستان به بهره برداری رسید و کلنگ شروع عملیات اجرایی آن، زمین زده شد.

همزمان با هفته دولت سفر ۳۸ طرح با ۲۲۸ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان محلات به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها شامل ۲ نیروگاه خورشیدی باظرفیت ۱۰/۵مگاوات، واحد فرآوری سنگ طرح بازپیرایی مسجد تاریخی و محله قدیمی در محلات و چندطرح خدماتی عمرانی است.