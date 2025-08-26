به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ انگشت مامور منابع طبیعی بابل، در ازای حفظ منابع طبیعی قطع شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-منطقه ساری با اعلام این خبر که صبح امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه همزمان با روز کارمند و در هفته دولت، در راستای تشدید اقدامات حفاظتی به منظور حفظ و حراست از جنگل‌ها و مراتع، متاسفانه یکی از همکاران یگان حفاظت اداره شهرستان بابل که برای سومین بار متوالی به اتفاق تیمی متشکل از فرمانده یگان، سرجنگلبان بندپی شرقی و نیرو‌های یگان حفاظت جهت خلع ید از اراضی تجاوزی و براساس تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع به منطقه جنگلی سنگ سی حوزه سر جنگلبانی بندپی شرقی اعزام شده بود، در حین انجام ماموریت، از سوی متصرف اراضی ملی با بیل مورد حمله قرار گرفته است.

علی باقری جامخانه افزود: متأسفانه در اثر برخورد قسمت فلزی بیل با دست وی، یکی از انگشتان دست قطع گردید.

وی تصریح کرد: مامور یگان حفاظت مصدوم شده بلافاصله توسط عوامل اورژانس برای طی کردن مراحل درمانی و مراقبتی به مرکز درمانی اعزام شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با اظهار این مطلب که کارکنان منابع طبیعی برای حفظ این میراث گران بها، ایثارگرانه و مجاهدانه، جان خود را در دست می‌گیرند و با سوداگران و متجاوزین به عرصه‌های منابع ملی مبارزه و مقابله می‌کنند، عنوان کرد: مهاجم توسط عوامل انتظامی حاضر در محل بازداشت و تحویل محاکم قضایی گردید.

باقری ضمن تشکر از دستگاه محترم قضا، عوامل انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی که همواره کمک حال منابع طبیعی بوده‌اند، خواستار شد، تا با حمایت‌های اداری، حقوقی و قضایی، پشتیبان منابع طبیعی و مامورین یگان حفاظت در برخورد با قاچاقچیان و متصرفان باشند.