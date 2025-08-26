به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ با حضور معاون رئیس جمهور به نمایندگی در روستای سیچان‌بلاغ مهاباد ۵۲ کیلومتر راه روستایی در آذربایجان‌غربی به بهره برداری رسید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان‌غربی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: در مجموع احداث ۸۰ کیلومتر راه روستایی در آذربایجان غربی با اعتبار سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در در دستور کار قرار گرفته که ۵۲ کیلومتر آن افتتاح و مابقی در دست اقدام است.

ارسلان شکری بیان کرد: این پروژه شامل ۴۳ روستای استان با بیش از ۲ هزار خانوار شده که در سایه دولت وفاق ملی محقق شده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از مناطق محروم کشور است، افزود: از معاون رییس جمهور انتظار داریم در راستای کمک به محرومیت زدایی منطقه و توسعه راه های ارتباطی توجه ویژه ای به این منطقه داشته باشند.

به گزارش ایرنا عبدالکریم حسین زاده معاون رییس جمهور در سفر ۲ روزه به آذربایجان غربی از شهرهای مهاباد، نقده، پیرانشهر و ارومیه بازدید و چند طرح خدماتی و عمرانی را به مناسبت هفته دولت افتتاح کرد.

آذربایجان غربی حدود ۱۲ هزار کیلومتر بزرگراه، جاده اصلی، فرعی و روستایی دارد که از این میزان حدود ۶۶ درصد شامل نزدیک به هشت هزار کیلومتر، راه روستایی است.