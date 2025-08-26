پخش زنده
امروز: -
۵۲ کیلومتر راه روستایی آذربایجانغربی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ با حضور معاون رئیس جمهور به نمایندگی در روستای سیچانبلاغ مهاباد ۵۲ کیلومتر راه روستایی در آذربایجانغربی به بهره برداری رسید.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجانغربی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: در مجموع احداث ۸۰ کیلومتر راه روستایی در آذربایجان غربی با اعتبار سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در در دستور کار قرار گرفته که ۵۲ کیلومتر آن افتتاح و مابقی در دست اقدام است.
ارسلان شکری بیان کرد: این پروژه شامل ۴۳ روستای استان با بیش از ۲ هزار خانوار شده که در سایه دولت وفاق ملی محقق شده است.
وی با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از مناطق محروم کشور است، افزود: از معاون رییس جمهور انتظار داریم در راستای کمک به محرومیت زدایی منطقه و توسعه راه های ارتباطی توجه ویژه ای به این منطقه داشته باشند.
به گزارش ایرنا عبدالکریم حسین زاده معاون رییس جمهور در سفر ۲ روزه به آذربایجان غربی از شهرهای مهاباد، نقده، پیرانشهر و ارومیه بازدید و چند طرح خدماتی و عمرانی را به مناسبت هفته دولت افتتاح کرد.
آذربایجان غربی حدود ۱۲ هزار کیلومتر بزرگراه، جاده اصلی، فرعی و روستایی دارد که از این میزان حدود ۶۶ درصد شامل نزدیک به هشت هزار کیلومتر، راه روستایی است.